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Названы возможные опасности для России от новых схем обороны НАТО

Главред «Национальной обороны» Коротченко: НАТО может объявить РФ главным противником
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Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler
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Принятием новой концепции Североатлантический альянс (НАТО) снимет последние препятствия для массированного наращивания своих сил в Прибалтике. Об этом в среду, 15 июня, рассказал «Известиям» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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Как отметил эксперт, вся деятельность альянса представляет угрозу национальной безопасности РФ. На предстоящем саммите НАТО будет принята новая стратегическая концепция, в которой Североатлантический альянс официально объявит Россию своим главным военным противником, указал он.

«Одновременно прекратит действие Основополагающий акт Россия – НАТО, который накладывает (хоть и формальные) обязательства на альянс о неразмещении существенных боевых сил, а также ядерного оружия на территории новых стран — членов блока. Таким образом будут сняты последние препятствия для массированного наращивания сил и средств НАТО в Литве, Латвии, Эстонии и Польше, чтобы создать там группировки, которые уже будут представлять для нас ощутимую угрозу», — пояснил Коротченко.

Ранее в этот день генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о том, что 15–16 июня главы минобороны стран — членов блока обсудят дальнейшее усиление Североатлантического альянса на восточном направлении.

Он также добавил, что НАТО готовит новые схемы для обороны, при которых определенные силы союза будут находиться в режиме повышенной готовности. Это де-факто будет означать существенное увеличение присутствия альянса на востоке, расширение возможностей и повышение боеготовности.

8 июня премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала НАТО усилить свое присутствие на восточном фланге государства на фоне ситуации на Украине.

6 июня сообщалось, что в Эстонии и Латвии начались военные учения Ramstein Alloy 22-2 с участием военно-воздушных сил НАТО и стран — партнеров альянса. Отмечалось, что основной целью мероприятий является отработка обеспечения безопасности воздушного пространства стран Балтии.

В конце апреля в министерстве обороны Белоруссии заявили, что Североатлантический альянс рассматривает восточноевропейский регион как наиболее вероятный «театр для своих военных действий».

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