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Роспотребнадзор рекомендовал регионам ввести дополнительные меры против завоза чумы

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Роспотребнадзор рекомендовал регионам РФ подготовиться к мероприятиям по недопущению завоза чумы. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано 15 июня на официальном портале правовой информации.

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Так, высшим должностным лицам регионов необходимо «обеспечить готовность уполномоченных органов исполнительной власти субъекта РФ и медицинских организаций к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза, возникновения и распространения чумы», а также организовать информирование жителей о мерах профилактики.

Руководители территориальных органов ведомства с противочумными учреждениями обязаны оценить готовность госпиталей к проведению первичных противоэпидемических мероприятий на случай выявления больного с подозрением на чуму, организовать подготовку медицинских работников.

«Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора обеспечить проведение <…> вакцинации против чумы граждан, подлежащих обязательной вакцинации в соответствии с календарем профилактических прививок», — отмечается в документе.

Ранее, 10 июня, Роспотребнадзор опубликовал документ с рекомендациями по организации противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях при выявлении больных оспой обезьян. В случае выявления заболевших необходимо обеспечить их изоляцию.

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