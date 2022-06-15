Роспотребнадзор рекомендовал регионам ввести дополнительные меры против завоза чумы

Роспотребнадзор рекомендовал регионам РФ подготовиться к мероприятиям по недопущению завоза чумы. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано 15 июня на официальном портале правовой информации.

Так, высшим должностным лицам регионов необходимо «обеспечить готовность уполномоченных органов исполнительной власти субъекта РФ и медицинских организаций к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза, возникновения и распространения чумы», а также организовать информирование жителей о мерах профилактики.

Руководители территориальных органов ведомства с противочумными учреждениями обязаны оценить готовность госпиталей к проведению первичных противоэпидемических мероприятий на случай выявления больного с подозрением на чуму, организовать подготовку медицинских работников.

«Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора обеспечить проведение <…> вакцинации против чумы граждан, подлежащих обязательной вакцинации в соответствии с календарем профилактических прививок», — отмечается в документе.

Ранее, 10 июня, Роспотребнадзор опубликовал документ с рекомендациями по организации противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях при выявлении больных оспой обезьян. В случае выявления заболевших необходимо обеспечить их изоляцию.