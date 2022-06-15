Крупный туроператор с июля будет ежедневно летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Туроператор Tez Tour c 23 июня увеличивает частоту рейсов в Египет, а в июле туристам станут доступны ежедневные вылеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Об этом 15 июня сообщили «Известиям» в пресс-службе компании.

Египет занимает лидирующую позицию в рейтинге предпочтений клиентов туроператора Tez Tour по отдыху в летнем сезоне-2022 с долей заявок 55% от их общего числа по компании. Чтобы удовлетворить повышенный спрос на направлении, туроператор увеличивает частоту рейсов из Москвы и запускает продажи туров с вылетами из региональных городов России.

Сейчас чартерная полетная программа в Египет выполняется авиакомпанией I Fly, получившей все необходимые разрешения от властей обеих стран. Первые прямые рейсы из Москвы в этом году состоялись 28 мая в Шарм-эль-Шейх и 29 мая в Хургаду с полной загрузкой. Перелеты осуществляются на аэробусах A330 вместимостью 378 кресел из столичного аэропорта Внуково дважды в неделю на каждый курорт Египта.

С 23 июня туроператор увеличивает частоту рейсов в Египет, а в июле туристам станут доступны ежедневные вылеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Кроме того, к середине следующего месяца Tez Tour готовится запустить полетную программу из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска. Вылеты запланированы в Хургаду с частотой раз в 10 дней. Продажа турпакетов уже открыта.

«Несмотря на то что в летний период ввиду высокого температурного режима в Египте наступает относительно низкий сезон, в 2022 году из-за ограничений на авиасообщение между Россией и рядом стран и малого количества доступных нашим соотечественникам направлений спрос на отдых в этой стране не потеряет динамики. До конца летнего сезона-2022 Tez Tour планирует отправить на курорты Египта порядка 100 тыс. россиян», — прокомментировал «Известиям» представитель компании.

Клиенты туроператора, которые ранее приобрели туры в Турцию, могут перенести их на Египет по текущим ценам, добавили в Tez Tour. Также отправиться на долгожданный отдых получится у туристов, чьи вылеты в Египет не состоялись из-за приостановки авиасообщения между странами с конца февраля.

3 июня представители туротрасли сообщили «Известиям», что пакетные туры в Египет по сравнению с февралем текущего года подорожали на 20–50%. Стоимость недели отдыха в отеле «четыре звезды» с питанием «всё включено» в июне у туроператоров стартует примерно от 50 тыс. рублей на человека, в цену входят перелет, трансфер до отеля и страховка. В феврале аналогичный турпакет можно было приобрести за 40–43 тыс. рублей.