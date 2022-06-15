Реклама
Прямой эфир
Экономика
Цены на газ в Европе поднялись выше $1200 за 1 тыс. куб. м
Туризм
Германия сняла ограничения на въезд в страну и возобновила выдачу виз россиянам
Мир
Минфин США ввел санкции против трех физлиц из России, Швеции и с Украины
Мир
Пентагон заявил об отказе сокращать поставки оружия на Украину
Мир
Лондон поручил Киеву заняться освобождением приговоренных в ДНР наемников
Мир
В Грузии подтвержден первый случай заражения оспой обезьян 
Мир
МИД Франции опроверг сообщения о поставке кассетных боеприпасов Киеву
Мир
Россия поддержала шаги Южной Осетии по гумпомощи Донбассу
Мир
Турция отказала НАТО в переговорах с Финляндией и Швецией
Общество
Многодетным семьям предоставят компенсацию за платное обучение в колледжах
Мир
Лондон изучает возможность отправки Киеву противокорабельных ракет

Крупный туроператор с июля будет ежедневно летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Туроператор Tez Tour с июля будет ежедневно летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Туроператор Tez Tour c 23 июня увеличивает частоту рейсов в Египет, а в июле туристам станут доступны ежедневные вылеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Об этом 15 июня сообщили «Известиям» в пресс-службе компании.

Совсем заждались: как российских туристов встречают в Египте
Корреспондент «Известий» оценил ковидные ограничения, возможности оплаты картами «Мир» и степень радушия на курорте

Египет занимает лидирующую позицию в рейтинге предпочтений клиентов туроператора Tez Tour по отдыху в летнем сезоне-2022 с долей заявок 55% от их общего числа по компании. Чтобы удовлетворить повышенный спрос на направлении, туроператор увеличивает частоту рейсов из Москвы и запускает продажи туров с вылетами из региональных городов России.

Сейчас чартерная полетная программа в Египет выполняется авиакомпанией I Fly, получившей все необходимые разрешения от властей обеих стран. Первые прямые рейсы из Москвы в этом году состоялись 28 мая в Шарм-эль-Шейх и 29 мая в Хургаду с полной загрузкой. Перелеты осуществляются на аэробусах A330 вместимостью 378 кресел из столичного аэропорта Внуково дважды в неделю на каждый курорт Египта.

С 23 июня туроператор увеличивает частоту рейсов в Египет, а в июле туристам станут доступны ежедневные вылеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Кроме того, к середине следующего месяца Tez Tour готовится запустить полетную программу из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска. Вылеты запланированы в Хургаду с частотой раз в 10 дней. Продажа турпакетов уже открыта.

«Несмотря на то что в летний период ввиду высокого температурного режима в Египте наступает относительно низкий сезон, в 2022 году из-за ограничений на авиасообщение между Россией и рядом стран и малого количества доступных нашим соотечественникам направлений спрос на отдых в этой стране не потеряет динамики. До конца летнего сезона-2022 Tez Tour планирует отправить на курорты Египта порядка 100 тыс. россиян», — прокомментировал «Известиям» представитель компании.

Клиенты туроператора, которые ранее приобрели туры в Турцию, могут перенести их на Египет по текущим ценам, добавили в Tez Tour. Также отправиться на долгожданный отдых получится у туристов, чьи вылеты в Египет не состоялись из-за приостановки авиасообщения между странами с конца февраля.

3 июня представители туротрасли сообщили «Известиям», что пакетные туры в Египет по сравнению с февралем текущего года подорожали на 20–50%. Стоимость недели отдыха в отеле «четыре звезды» с питанием «всё включено» в июне у туроператоров стартует примерно от 50 тыс. рублей на человека, в цену входят перелет, трансфер до отеля и страховка. В феврале аналогичный турпакет можно было приобрести за 40–43 тыс. рублей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022