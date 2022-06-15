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Чижов опроверг заявления Запада о якобы воровстве Россией украинского зерна

Постпред РФ при ЕС Чижов: Россия не ворует украинское зерно
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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На Западе крымское зерно выдают за украинское, когда говорят, что Россия якобы ворует украинское зерно. Об этом 15 июня заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).

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«Они [на Западе], знаете, что имеют в виду? А они считают, что зерно, которое выросло в Крыму, — оно украинское. Но на это что-то говорить даже бессмысленно», — сказал Чижов.

В мае ООН начала обвинять Россию в якобы краже украинского зерна. Телеканал CNN, в свою очередь, опубликовал спутниковые фото, якобы подтверждающие то, что Россия вывозит зерно с Украины через Крым.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что данное утверждение является фейком.

Тема вывоза зерна с территории Украины стала актуальнее на фоне заявлений ООН и ряда экспертов о возможном продовольственном кризисе. Так, из-за минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю. Кроме того, аналитики предупредили, что на фоне роста цен на энергоносители и нехватки удобрений, которые возникли после введения антироссийских санкций, урожай в Европе и мире в целом в этом году будет значительно ниже.

3 июня президент РФ Владимир Путин назвал пять способов вывоза зерна с Украины. По его словам, самый простой и дешевый способ — это вывоз с территории Белоруссии, оттуда — сразу в порты Прибалтики, Балтийское море и в любую точку планеты. Также он подчеркивал, что заявления западных стран о том, что Россия якобы не позволяет вывозить зерно, являются блефом и перекладыванием с больной головы на здоровую.

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