Чижов опроверг заявления Запада о якобы воровстве Россией украинского зерна

На Западе крымское зерно выдают за украинское, когда говорят, что Россия якобы ворует украинское зерно. Об этом 15 июня заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).

«Они [на Западе], знаете, что имеют в виду? А они считают, что зерно, которое выросло в Крыму, — оно украинское. Но на это что-то говорить даже бессмысленно», — сказал Чижов.

В мае ООН начала обвинять Россию в якобы краже украинского зерна. Телеканал CNN, в свою очередь, опубликовал спутниковые фото, якобы подтверждающие то, что Россия вывозит зерно с Украины через Крым.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что данное утверждение является фейком.

Тема вывоза зерна с территории Украины стала актуальнее на фоне заявлений ООН и ряда экспертов о возможном продовольственном кризисе. Так, из-за минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю. Кроме того, аналитики предупредили, что на фоне роста цен на энергоносители и нехватки удобрений, которые возникли после введения антироссийских санкций, урожай в Европе и мире в целом в этом году будет значительно ниже.

3 июня президент РФ Владимир Путин назвал пять способов вывоза зерна с Украины. По его словам, самый простой и дешевый способ — это вывоз с территории Белоруссии, оттуда — сразу в порты Прибалтики, Балтийское море и в любую точку планеты. Также он подчеркивал, что заявления западных стран о том, что Россия якобы не позволяет вывозить зерно, являются блефом и перекладыванием с больной головы на здоровую.