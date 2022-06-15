Последний долгострой сдали в Снеговой Пади во Владивостоке

Во Владивостоке ввели в эксплуатацию последний проблемный объект ЖК «Снеговая Падь. Комплекс Д». Об этом ИА PrimaMedia сообщили в правительстве края.

Финалом в сдаче комплекса стал ввод в эксплуатацию монолитной вставки по адресу: улица Адмирала Горшкова, 57. В правах восстановлен 41 дольщик.

«Монолитная вставка в Снеговой Пади волновала жильцов больше всего с самого начала нашей работы в 2019 году. Наконец и эту проблему удалось решить», — прокомментировала гендиректор АО «Корпорации развития Приморского края» Ольга Сун-жаю.

Застройщиком выступает КППК «Приморкрайстрой». В течение 18 дней он должен поставить дом на кадастровый учет. После этого дольщики могут приступить к оформлению квартир в собственность.

Как уточняет РИА «Восток-Медиа», в 2018 году все шесть домов ЖК «Снеговая Падь» были признаны долгостроями. Более 1 тыс. человек получили статус обманутых дольщиков. Некоторые из них приобрели квартиры еще в 2014 году по госпрограмме «Жилье для российской семьи».