Чижов заявил о попытках подходов западных спецслужб к российским дипломатам

В Брюсселе имеют место подходы западных спецслужб к российским дипломатам, но все они безуспешны. Об этом 15 июня заявил постпред РФ при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов на полях Санкт-Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

«Могу сказать одно — ни одного успешного подхода не было, но случаи были», — сообщил Чижов.

Таким образом постпред России при ЕС ответил на вопрос, были ли в Европе такие же попытки западных спецслужб достучаться до российских дипломатов, как это было в США.

7 июня посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что получил письмо с предложением осудить политику президента России Владимира Путина. Антонов отметил, что в Госдепартамент было направлено письмо с требованием объяснений по этому поводу. Он также назвал моветоном подталкивание российских граждан и дипломатов к таким действиям.

5 июня в ответ на заявление главы МВД Германии Нэнси Фрейзер о якобы угрозе прослушки со стороны российских спецслужб официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что обычно «германских чиновников всегда прослушивали и прослушивают американцы».

Кроме того, посол добавил, что у здания российского диппредставительства в Вашингтоне некие люди раздают номера телефонов и предлагают «пообщаться с сотрудниками ФБР».

24 мая Антонов заявил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США посылает российским дипломатам сообщения с призывами предать свою родину. Уточняется, что в ФБР подтвердили кампанию по отправке таргетированных сообщений.

Между тем Захарова 21 мая рассказала, что дипломаты РФ за рубежом сталкиваются с психологическим насилием, им поступают угрозы. По ее словам, сотрудники диппредставительств получали письма, где им поступали предложения сотрудничества со спецслужбами западных стран.

3 мая сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США распространили инструкции на русском языке, в которых содержится информация о способах тайной связи с разведкой США. В частности, рекомендуется пользоваться браузером Tor и сервисом VPN, чтобы невозможно было определить локацию, а передача информации осуществлялась через зашифрованный канал доступа к веб-сайту управления.