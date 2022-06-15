Прокурор запросил сроки фигурантам дела о хищении денег у «Аэрофлота»

Гособвинитель запросил по девять лет колонии фигурантам уголовного дела о хищениях более 250 млн рублей у «Аэрофлота». Об этом «Известиям» сообщили в Гагаринском суде Москвы.

Для заместителя генерального директора ПАО «Аэрофлот» по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова запросили девять лет колонии общего режима.

Бывшему начальнику отдела взаимодействия с органами государственной власти данной авиакомпании Татьяне Давыдовой, адвокатам Александре Сливко и Дине Кибец запросили аналогичные сроки.

Кроме того, прокурор просил назначить каждому обвиняемому штраф в размере миллиона рублей.

По данным следствия, в 2016 году Александров заключил между «Аэрофлотом» и адвокатами Сливко и Кибец четыре договора на оказание юридической помощи и представление интересов авиакомпании в уголовных, арбитражных и гражданских делах. Однако необходимости в этом не было, поскольку данными вопросами занимались сотрудники юридического департамента «Аэрофлота». На основании подготовленных юристами поддельных актов о якобы оказанных авиакомпании услугах в 2016–2018 годах Александров и Давыдова перечислили на счета адвокатов более 250 млн рублей.

Члены преступной группы распорядились этими деньгами по своему усмотрению. Все обвиняемые находятся под стражей.