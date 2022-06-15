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Температура воздуха ниже нормы ожидается в Карелии до конца недели

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Синоптики прогнозируют прохладную и сырую погоду в течение недели на территории Карелии. За два дня в республике выпадет половина месячной нормы осадков.

По данным регионального Гидрометцентра, температура воздуха 15 и 16 июня не будет превышать +18 градусов. Лишь на востоке возможно потепление до +20 градусов. В ночные часы ожидается +8…+14 градусов, пишет ИА «Карелinform».

17 июня со смещением циклона к северо-востоку температура будет ниже климатической нормы на 2–3 градуса. В дневные часы ожидается +14 градусов, в ночь на 18 июня температура опустится до +2…+7 градусов.

В воскресенье, 19 июня, атлантический циклон принесет в республику осадки.

Ранее в этот день штормовое предупреждение объявили на территории Татарстана. В ближайшие дни в республике ожидаются ливни с грозами, ветер усилится до 20 м/с.

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