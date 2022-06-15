Чижов указал на деградацию ЕС до вспомогательного военного блока

Глава евродипломатии Жозеп Боррель наговорил массу глупостей в отношении России, а сам Евросоюз (ЕС) деградировал до уровня вспомогательного военного блока. Об этом заявил в среду, 15 июня, постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью ТАСС на полях Санкт-Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

По словам дипломата, Евросоюз не торгует оружием и не поставляет его Украине, но стимулирует к этому государства, участвующие в объединении.

«Да, Боррель наговорил массу глупостей, это я готов ему повторить в глаза, я уже, наверное, не один раз использовал этот оборот, но не грех его и повторить, что Джордж Оруэлл известный должен перевернуться в гробу, потому что, создав Европейский фонд мира, они его использовали как механизм для финансирования поставок вооружений», — сказал Чижов, напомнив оборот «Мир — это война».

Как добавил посол РФ при ЕС, в настоящее время союз превратился из экономического объединения с политической составляющей во вспомогательный военный блок.

«Вспомогательного кому, я думаю, понятно», — заключил он.

Ранее в среду он отметил, что экспорт России в страны Евросоюза вырос вдвое за I квартал этого года, несмотря на санкции. Европа остается крупнейшим торгово-экономическим партнером России даже после введения шести пакетов санкций, констатировал дипломат.

В этот же день премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что российская экономика справляется с санкциями Запада. По его словам, этому в значительной степени способствуют и решения, принятые в рамках достижения национальных целей развития до 2030 года. Граждане, бизнес и различные отрасли получают необходимую помощь и поддержку, благодаря чему удалось смягчить влияние санкций.

Днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия намерена развивать экономическое сотрудничество на многих направлениях, включая Латинскую Америку и Запад. Санкции, по его мнению, нужно рассматривать как стимул для поиска новых путей взаимодействия с дружественными странами.

С 24 февраля, когда было объявлено о начале спецоперации, страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок.

Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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