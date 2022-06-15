Пять снарядов времен ВОВ уничтожили в Тамбовской области

Пять артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружили в Тамбовской области. Боеприпасы вывезены на специальный полигон для уничтожения.

Сообщение об обнаружении взрывоопасных предметов поступило в региональное управление Росгвардии. Тамбовчанин нашел боеприпасы в частном секторе Советского района. Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОНа обследовали находки и обнаружили следы коррозии и механических повреждений. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

С соблюдением всех мер безопасности артснаряды были перевезены на полигон и уничтожены.

Ранее сообщалось, что за минувшую неделю со дна бухты Гильзовой в Севастополе подняли 688 боеприпасов. Речь идет об артиллерийских снарядах, минометных минах и ручных гранатах советского и немецкого производства. Все боеприпасы были уничтожены методом контролируемого подрыва.