Цены на газ в Европе поднялись выше $1200 за 1 тыс. куб. м

Биржевые цены на газ в Европе 15 июня резко ускорили рост после сообщения «Газпрома» о сокращении поставок по газопроводу «Северный поток». Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По данным биржи, цены прибавляют уже более 15%, таким образом, по состоянию на 16:52 мск цена на газ поднялась выше $1200 за тысячу кубометров.

Июльские фьючерсы по индексу европейского хаба TTF открыли торги среды на уровне $1069. Это на 2,4% выше расчетной цены вторника, которая составляла $1043,5. Вскоре цены ускорили рост и превысили отметку в $1130.

В этот же день «Газпром» заявил, что снизит прокачку по «Северному потоку» до 67 млн куб. м в сутки из-за вынужденной остановки еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции (КС) «Портовая».

Накануне «Газпром» сообщил, что поставки природного газа по трубопроводу «Северный поток» будут сокращены до 100 млн куб. м с плановых 167 куб. м. Причиной сокращения стал невозврат компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта на компрессорную станцию «Портовая».

Также на решение о сокращении режима работы повлияли выработка межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА) и выявленные технические неисправности двигателей, на которые Ростехнадзор выписал предписание о временном запрете деятельности.

Как объяснили в Siemens, одну из газовых турбин для «Северного потока – 1» после ремонта пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады. О ситуации проинформированы правительства Канады и Германии, идет поиск решения.