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Роскачество готовится к закупке товаров для детей по параллельному импорту

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Эксперты Роскачества начали формирование бренд-листа и списка марок для закупок первых категорий товаров детской продукции. Об этом 15 июня заявил в интервью «Известиям» глава ведомства Максим Протасов в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума.

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«Сначала это будет детская одежда. Потом проводятся опросы среди потребителей о том, какие товары больше всего их волнуют с точки зрения видов и мест приобретения, регионов приобретения», — прокомментировал Протасов.

В фокусе внимания Роскачества — два аспекта: исследование тех недорогих товаров, где есть потенциальные риски, а также тех, где потребитель ощущает объективное ухудшение качества.

«В первую очередь мы будем исследовать продукцию, конечно же, в федеральных торговых сетях, в региональных, на открытых рынках и в онлайн-торговле. Фокус онлайн-торговли у нас будет продолжаться в этом году, поэтому первые закупки товаров для параллельного импорта начнутся уже в ближайшие недели», — сообщил Протасов.

На вопрос о том, как в ведомстве намерены контролировать проблемы контрафактной продукции в связи с появлением параллельного импорта, глава Роскачества заявил, что с точки зрения контрольных закупок или лабораторных испытаний предпринимать какие-то усилия будет бесполезно.

«Всё, что мы можем делать, это как обычно быть ближе к потребителю, давать ему какие-то рекомендации», — объяснил свою точку зрения глава ведомства.

Накануне сообщалось, что Россия наладила параллельный импорт электроники и запчастей. Началась сертификация закупаемых товаров. Согласно отчету Росаккредитации, уже зарегистрированы партии продукции 75 товарных групп из Германии, Италии, Японии, Китая, Южной Кореи и других стран.

7 июня также стало известно, что импорт товаров в Россию из Европы упал на 50%, при этом ввоз продукции из Китая вырос на 28%. Как объяснил генеральный директор компании FM Logistic Олег Альхамов, падение связано с оттоком «санкционных» товаров из РФ.

6 мая сообщалось, что Минпромторг утвердил список товаров из 50 пунктов, разрешенных для параллельного импорта в Россию. Параллельный импорт разрешает легально ввозить в страну товары брендов, которые продаются в других государствах, без разрешения правообладателя. Сейчас они продают продукцию либо сами, либо через эксклюзивного поставщика. Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, а предполагает ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы. Согласно документу, исключается гражданско-правовая ответственность для случаев завоза продукции импортерами в обход официальных каналов дистрибуции.

30 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает ввозить в Россию востребованные оригинальные товары заграничного производства без согласия правообладателей.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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