Концертный зал на 1,2 тыс. мест возведут на улице Мельникайте в Тюмени

В Тюмени планируют возвести новый концертный зал, рассчитанный на 1,2 тыс. мест. Об этом 15 июня сообщает портал «Наш город».

Под строительство выбран участок в границе зеленой зоны около озера Круглое на улице Мельникайте. В начале июня проект вынесли на обсуждение горожан.

Завершить работы и сдать объект планируется в 2025 году.

По данным портала, до 2025-го в Тюмени в районе улиц Ивана Соловцова и Таллинской также возведут дом для переселенцев общей площадью 1,8 тыс. кв. м. В этом же районе появятся универсальный спортивно-зрелищный комплекс на 1,33 тыс. мест, бассейны, спортклубы, паркинги и станция техобслуживания автомобилей.