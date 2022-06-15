МИД Франции опроверг сообщения о поставке кассетных боеприпасов Киеву

Франция не поставляла кассетные боеприпасы на Украину. Об этом 15 июня заявили во французском министерстве иностранных дел.

«Распространяемые российскими СМИ и соцсетями утверждения о том, что Франция поставляет Украине кассетные боеприпасы, являются абсолютно ложными. Франция полностью выполняет свои обязательства по Конвенции Осло по кассетным боеприпасам, стороной которой она является», — говорится в сообщении.

Накануне Следственный комитет России рассказал, что украинские боевики при обстреле Донецка используют запрещенные нормами международного права кассетные боеприпасы французского производства. Они были предоставлены Киеву странами НАТО. Ведомство также уточнило, что западные инструкторы обучили украинских националистов использовать артиллерийские установки, в которых применяются такие снаряды.

Донецк подвергся обстрелу со стороны украинских военных 13 июня. По данным представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, по городу было выпущено более 300 снарядов. Это стало самым мощным огневым налетом за всё время конфликта. Мэр Донецка Алексей Кулемзин отметил, что населенный пункт обстреливался около шести часов непрерывно. В штабе территориальной обороны ДНР тогда рассказали, что число пострадавших составило 33 человека, еще пять человек погибли.

Глава ДНР Денис Пушилин обратился за помощью к России для противодействия обстрелам Донецка.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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