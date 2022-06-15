Посевы гречихи пострадали от заморозков в Новосибирской области

Посевы гречихи значительно пострадали в результате заморозков в Новосибирской области. Ущерб подсчитывают аграрии Здвинского района.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 4 июня температура воздуха опустилась до –1,8 градуса, а в травостое — до –6,2 градуса. 5 июня температура опускалась до –4,6 градуса, 6 июня — до –7,6 градуса. Об этом сообщает VN.ru. В хозяйстве «Урюм» посевы гречихи погибли на площади 170 га, посевы сои пострадали на площади 300 га. По словам исполнительного директора хозяйства Александра Федореева, в скором времени станет понятно, какая доля посевов погибла.

В АО «Урюмское» пострадало около 200 га посевов кукурузы. Поврежденные посевы могут дать лишь часть планируемого урожая.

В других районах Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края возник суховей. В Колыванском районе наблюдалось пожелтение и отмирание листьев нижнего яруса зерновых культур.