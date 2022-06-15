Директора астраханской фирмы заподозрили в хищении 1,5 млн рублей

В Астраханской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве при подготовке документации по капремонту школ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным ведомства, договоры о разработке проектно-сметной документации по капремонту школ Ахтубинского района заключили с астраханской фирмой. В декабре 2021 года директор организации завысил стоимость работ и совершил хищение денежных средств.

Общий размер ущерба составил свыше 1,5 млн рублей, пишет «Астрахань-24». Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Расследование продолжается.

Ранее в июне в Ижевске (Удмуртия) суд вынес приговор 26-летнему горожанину, который обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере. Индивидуальный предприниматель выступал подрядчиком при исполнении контракта по ремонту дорог, но снизил объем и качество работ. Ущерб составил 5 млн рублей.