В Кремле раскрыли детали беседы Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в котором обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня. Об этом в среду, 15 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора лидеры констатировали, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и постоянно совершенствуются. Кроме того, они подтвердили стремление к углублению партнерства и стратегического взаимодействия на всех направлениях.

«Подробно рассмотрены состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества, объемы которого по итогам 2022 года, как ожидается, достигнут рекордных показателей. Условлено о расширении кооперации в энергетической, финансовой, промышленной, транспортной и других сферах с учетом осложнившейся вследствие нелегитимной санкционной политики Запада ситуации в глобальной экономике», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что российский лидер изложил принципиальные оценки в отношении ситуации на Украине и решаемых в ходе специальной военной операции по защите Донбасса задач. В свою очередь Си Цзиньпин отметил правомерность предпринимаемых Россией действий.

В Кремле подчеркнули, что разговор прошел в традиционно теплом и дружеском ключе.

О том, что Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор сообщило Центральное телевидение Китая ранее в этот день. Отмечалось, председатель КНР выразил готовность оказать содействие урегулированию украинского кризиса. Как уточнил Си Цзиньпин, Пекин занимает независимую позицию по украинскому вопросу, «принимая во внимание факты и исторические реалии».

В этот день лидер КНР отмечает день рождения. Ему исполнилось 69 лет.

20 апреля директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев заявил, что страны Запада ищут зазоры в отношениях России и Китая, чтобы пошатнуть их стратегическое партнерство.

До этого, 30 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о заинтересованности России в устойчивом и последовательном развитии отношений с Китаем. Он отметил, что после нынешнего «серьезного этапа в истории международных отношений» Москва и Пекин вместе с единомышленниками будут двигаться к «многополярному, справедливому, демократическому миропорядку».