Больше 60 автобусов поступило в Брянскую область

Автотранспортные предприятия Брянской области получили ключи от 66 автобусов. Новые машины выйдет на маршруты в ближайшее время.

Губернатор Александр Богомаз и спикер регионального законодательного собрания Валентин Суббот передали транспорт Брянской автоколонне №1403 и Новозыбковскому пассажирскому автотранспортному предприятию. Об этом пишет NASHBRYANSK.RU. Больше половины автобусов задействуют в междугородних перевозках. Еще 26 автобусов поставят на социально значимые направления в Брянском, Новозыбковском, Унечском, Злынковском, выгоничском, Журятинском районах и городе Сельцо.

В 2022 году Брянская область направила на обновление общественного транспорта почти 579 млн рублей.

Ранее сообщалось, что автопарк в Мурманске пополнится 40 троллейбусами и 20 автобусами белорусского производства. Закупка состоится до конца 2024 года.