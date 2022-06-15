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Захарова осадила корреспондента CNN при обсуждении Украины

Захарова призвала корреспондента CNN пообщаться с жителями Донбасса
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предложила корреспонденту CNN пообщаться с представителями Донбасса. Вопрос о том, что иностранные журналисты необъективно отражают ситуацию в регионе, она затронула 15 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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«Можно сказать, повелеваю вам взять интервью у представителя Донбасса, который находится в этом здании, является вашим коллегой. Начните с него, поговорите с ним», — сказала официальный представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, CNN не позволит показать такой материал, поскольку тогда телеканал оккупируют «заказные демонстранты» и это СМИ «начнут отменять», как всех, кто показывает правду».

Ранее, 13 июня, немецкий телеканал Das Erste выдал кадры обстрела украинскими войсками Майского рынка в Донецке за действия Вооруженных сил РФ.

До этого, 22 мая, журналист Рикардо Санчес Серра в своей статье для сайта Федерации журналистов Перу написал, что большую часть антироссийской пропаганды производит мощная английская маркетинговая компания PR Network (NED), которая распространяет антироссийские сообщения в западных СМИ и всегда поддерживает Киев. Эта компания финансируется НАТО и США, подчеркнул он.

17 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что на Западе нет ни свободы СМИ, ни демократии в идеальном ее понимании. Он также указал на то, что Запад испугался конкуренции с Россией в информационной войне и стал устранять российские СМИ.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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