В Минпромторге сообщили о новых разработках по вакцине против оспы

Россия ведет новые разработки по вакцине против оспы. Об этом первый заместитель главы Минпромторга РФ Василий Осьмаков заявил 15 июня на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

По его словам, производство советских вакцин в стране налажено.

«В России уже есть вакцина от оспы. Есть советские разработки и еще новые ведутся. У нас производятся вакцины и таблетированные и жидкие формы, там ничего сильно космического на самом деле нет. Более того, чего там пугаться, если по специфике распространения видно, что это довольна такая локальная история», — сказал он «РИА Новости», говоря о разработке российской вакцины от оспы обезьян.

Также Осьмаков отметил, что запасов средств индивидуальной защиты и антибиотиков на складах, и в Росрезерве в стране достаточно.

В Роспотребнадзоре 10 июня сообщили, что в настоящее время в РФ нет необходимости в вакцинации населения против натуральной оспы. Кроме того, в ведомстве уточнили, что на территории страны нет групп риска к этому вирусу.

До этого, 8 июня, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что в России проходит тестирование новой вакцины против оспы и лекарств для лечения.

По последней информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), зарегистрировано свыше 1,6 тыс. подтвержденных случаев оспы обезьян в мире. В России случаев заболевания не выявлено. Роспотребнадзор оценил возможность распространения заболевания на территории страны как низкую, однако в ведомстве посоветовали россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками вирусного заболевания.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, передающаяся между людьми.