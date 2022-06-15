Фальшивые деньги обнаружили в аптеке в Пскове

Фальшивую купюру обнаружили в выручке одной из аптек в Пскове. Полиция проводит проверку по данному факту.

По данным МВД, банкнота номиналом 5000 рублей поступила в финансовое учреждение в выручке из городской аптеки. Об этом пишет «Псковская лента новостей». Сотрудники правоохранительных органов просят жителей региона быть бдительными при обращении с наличными деньгами.

При обнаружении поддельной банкноты следует незамедлительно обращаться в полицию. Необходимо вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах была получена купюра.

В конце мая поддельные банкноты были обнаружены в финансовых учреждениях трех городов Псковской области. В Пскове и Великих Луках купюры были обнаружены в выручке магазинов, в Новосокольниках фальшивку изъяли в кассе торговой точки.