Штормовое предупреждение объявили на территории Татарстана

Жителей Татарстана предупреждают об ухудшении погодных условий в ближайшие два дня. В республике объявлено штормовое предупреждение.

По данным Гидрометцентра, 16 и 17 июня в Татарстане ожидаются ливни с грозами. Ветер будет усиливаться до 15–20 м/с, пишет InKazan.ru. На территории Казани вероятен град.

Температура воздуха по ночам составит +14…+19 градусов, в дневные часы вероятно потепление до +29 градусов.

В минувшие выходные в Башкирии празднование Сабантуя сдвинули на неделю из-за штормового предупреждения. Территорию республики накрыл южный циклон с Каспийского моря. Из-за сильных осадков в реках поднялся уровень воды.