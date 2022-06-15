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В аэропорту Праги отменили вылеты из-за отказа системы управления полетами

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Фото: РИА Новости/Эдуард Эрбен
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В среду, 15 июня, в международном аэропорту Праги (Чехия) имени Вацлава Гавела вышла из строя система управления воздушным движением, из-за чего все вылеты были остановлены на неопределенное время. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«В аэропорту Праги вышла из строя система управления воздушным движением TopSky. На данный момент все вылеты остановлены, прибытие разрешено только рейсам, направляющимся в аэропорт Праги», — сообщает пресс-служба пражского аэропорта в Twitter.

Там отметили, что в настоящее время совместно с диспетчерским центром принимаются все необходимые меры для устранения неполадок меры.

Подобные неполадки произошли и в Швейцарии. Утром в среду служба аэронавигации Skyguide сообщила, что воздушное пространство страны закрыто вследствие технического сбоя в ее работе. Позднее администрация аэропорта в Женеве объявила о постепенном возобновлении полетов.

До этого, 8 июня, сотрудники нескольких крупных бюджетных авиакомпаний устроили массовую забастовку в Италии, что привело к отмене 360 рейсов. Персонал выразил недовольство тяжелыми условиями труда и при этом низкой зарплатой, а также отсутствием больничных и выходных. В общей сложности последствия забастовки ощутили более 4 тыс. пассажиров. Больше всего было задержано рейсов в аэропортах Милана, Бергамо и острова Сардиния.

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