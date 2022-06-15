Фонд «Росконгресс» подписал соглашения с российскими вузами

Фонд «Росконгресс» в рамках 25-го, юбилейного Петербургского международного экономического форума подписал трехсторонние соглашения о стратегическом сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным университетом, Российским экономическим университетом имени Г.В. Плеханова и обществом с ограниченной ответственностью «Тэленти». Подписи на документах поставили председатель правления, директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев, первый проректор Санкт-Петербургского государственного университета Елена Чернова, ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Иван Лобанов и генеральный директор ООО «Тэленти» Марина Бунтова.

Ключевым предметом сотрудничества всех сторон является объединение усилий для реализации государственной политики, направленной на улучшение социально-экономического сектора, создание условий и содействие в профессиональной ориентации и успешном трудоустройстве студентов и молодых специалистов, социализации и адаптации детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также содействие в развитии инклюзивных направлений, популяризации идей добровольчества и иных вопросах, связанных с достижением национальных целей в области улучшения качества жизни граждан Российской Федерации.

«Наши организации объединяет желание вкладывать усилия и ресурсы в решение социально-экономических проблем нашей страны. Соглашения, которые были сегодня подписаны, — это будущие возможности, которые появятся у молодежи, у людей с ограниченными возможностями здоровья, у тех, кто находится в трудной жизненной ситуации и кому требуется помощь и поддержка. Эти соглашения станут отличным примером и плацдармом для развития сотрудничества государства, вузов, институтов развития, коммерческого и некоммерческого сектора», — отметил председатель правления, директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

Основными проектами, в рамках которых запланировано сотрудничество, являются проекты Фонда «Росконгресс» «Школьный друг», направленный на содействие в социализации и адаптации детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и «РК-Навыки», занимающийся социальной и практической адаптацией лиц с инвалидностью и помогающий молодым людям определиться в профессиональной сфере и трудоустройстве.

Кроме того, соглашения предусматривают сотрудничество сторон в проведении совместных стажировок, теоретических занятий и обучающих семинаров для молодежи, в том числе с использованием цифровой платформы «Потенциал страны».

«В жизни необходимо приложить немало усилий, чтобы понять, чего же ты сам хочешь, на что ты способен. Наша задача — открыть новые горизонты возможностей, предложить ощутимую перспективу личностного и профессионального развития каждому конкретному молодому человеку. «Потенциал страны» — уникальная интеллектуальная платформа для профориентации, тестирования, трудоустройства молодых кадров и дальнейшего ведения их по карьерной лестнице. Само время показывает, что мы обязаны смело и решительно, деятельно и созидательно отвечать на вызовы, стоящие перед Россией, помогать каждому молодому соотечественнику устроиться на достойную, желанную работу и реализовать свой личностный, профессиональный потенциал на благо страны», — подчеркнула генеральный директор ООО «Тэленти» Марина Бунтова.

Фонд «Росконгресс» в рамках договоренностей будет заниматься формированием базы основных благополучателей проектов, организовывать занятия и мероприятия, проводимые в рамках этих совместных проектов, разрабатывать и реализовывать образовательные программы, направленные на повышение компетенций представителей студенческого сообщества в вопросах взаимодействия с детьми и подростками. Также запланированы проведение анализа эффективности мероприятий, первичная диагностика психического и эмоционального состояния участников социальных проектов, составление методических рекомендаций и организация образовательных проектов.

Перспективным молодым людям будут регулярно предлагаться стажировочные программы в структурных подразделениях Фонда «Росконгресс». Наиболее успешные участники мероприятий по обучению получат содействие в трудоустройстве в Фонд.

Фонд «Росконгресс» в течение последних двух лет активно занимается вопросами образования, социализации, профориентации и трудоустройства школьников, студентов и молодых специалистов. Социальные инициативы Фонда представлены на площадке 25-го, юбилейного Петербургского международного экономического форума, который проходит с 15 по 18 июня.