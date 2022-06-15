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В ЛНР сообщили о блокировке украинских боевиков на заводе «Азот»

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Украинские боевики заблокированы на территории химзавода «Азот» в Северодонецке. Об этом 15 июня сообщил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

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«Те боевики, которые застряли на северодонецком объединении «Азот», серьезной военной опасности не представляют. Это просто блокированные боевики. <...> На что надеются они, я не понимаю», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

По словам дипломата, несколько дней назад украинские военные пытались прорваться с территории завода к мосту через реку Северский Донец, который сами же и взорвали.

Также Мирошник сообщил о блокировке около 2 тыс. украинских боевиков в населенных пунктах Горское и Золотое.

Вместе с тем, по словам посла, украинские силовики в настоящее время активно обстреливают находящиеся под контролем ЛНР кварталы Северодонецка с территории завода «Азот» и с позиций под Лисичанском.

«Именно сейчас по территориям, которые уже освобождены, на которые пытаются даже возвращаться люди, мирные жители. По ним сейчас ведется обстрел с территории «Азота», ведется обстрел батареями, которые расположены на Привольнянском плацдарме, который расположен в районе Лисичанска», — сказал Мирошник.

Ранее в этот день вооруженные силы Украины сорвали эвакуацию мирных жителей из бомбоубежищ химзавода «Азот». Как сообщал Мирошник, украинские боевики начали обстрелы из миномета и танка с территории комбината.

Военный корреспондент телеканала «Известия» Алексей Полторанин передавал, что из бомбоубежищ смог выбраться только один пожилой мужчина. По словам самого дедушки, оставшихся на предприятии мирных жителей не предупреждали о гуманитарном коридоре.

14 июня Минобороны России заявило о готовности открыть гуманитарный коридор в среду для эвакуации гражданских лиц с территории комбината. Тогда в ведомстве предложили боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам на комбинате прекратить боевые действия, выпустить удерживаемых людей и сложить оружие.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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