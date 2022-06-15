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Минобороны заявило об уничтожении склада боеприпасов во Львовской области

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Военнослужащие российской армии ликвидировали высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе города Золочев Львовской области склад боеприпасов к переданному Киеву странами Североатлантического альянса вооружению. Об этом в среду, 15 июня, на брифинге рассказал официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

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Уничтожены боеприпасы к 155-миллиметровым гаубицам М777, а также в нескольких районах железнодорожных станций американская военная техника.

«В районах железнодорожных станций Доброполье, Покровск Донецкой Народной Республики и Орловщина Днепропетровской области уничтожено большое количество вооружения и военной техники из США и европейских стран, доставленных для украинской группировки в Донбассе», — отметил генерал-лейтенант.

Кроме того, по его словам, в Николаевской области на военном аэродроме Вознесенск ликвидирована авиационная техника ВСУ, а в районе Краснополье Донецкой Народной Республики средствами противовоздушной обороны РФ сбит самолет Су-25 Украины. Конашенков заявил, что сбито еще шесть украинских беспилотников.

По состоянию на 15 июня, как отмечается в Минобороны РФ, с начала специальной военной операции по защите Донбасса уничтожены: 203 самолета, 131 вертолет, 1211 беспилотников, 339 ЗРК, 3558 танков и других боевых бронированных машин, 1958 орудий полевой артиллерии и минометов, 524 установки реактивных систем залпового огня, 3623 единицы специальной военной автомобильной техники.

14 июня Конашенков рассказал, что в Черниговской области Вооруженные силы РФ ракетами «Калибр» ликвидировали арсенал артиллерийского вооружения и боеприпасов украинских войск.

Запад активно накачивает Киев оружием на фоне проводимой Москвой спецоперации по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил с 24 февраля. Ее началу предшествовали обострение ситуации на территории региона из-за обстрела со стороны украинских военных, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к российской стороне с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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