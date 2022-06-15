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Уникальные природные явления зафиксировали в оренбургских степях

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В Оренбургской области в степях ученых зафиксировали несколько интересных природных явлений. Полевые исследования проводились в начале июня.

Так, несмотря на то что в мае осадки превысили норму более чем в два раза, а первая неделя июня была относительно влажной, поверхность вспаханной почвы иссушает порывистый ветер, который дует со скоростью 20 м/с. Многокилометровые пыльные вихри можно было наблюдать в окрестностях Ащебутака и Елшанки Соль-Илецкого района.

В Оренбургском районе недалеко от села Паника отмечено массовое цветение ковыля-тырсы. Это происходит на 40–50 дней раньше срока по среднегодовым данным. А в Соль-Илецком районе зафиксировано массовое цветение степного разнотравья на участке, на котором бушевал пожар в 2021 году.

Ученые делают вывод, что в условиях повышенного увлажнения пирогенный фактор способствует активной вегетации степных сообществ, пишет РИА «Оренбуржье».

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