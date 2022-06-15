В Гидрометцентре пообещали жару в Москве на следующей неделе

Жара до +28 градусов вернется в Москву на следующей неделе. Об этом в среду, 15 июня, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он подчеркнул, что температура, которая наблюдается в столице 15 июня, соответствует климатической норме и продлится до 18 июня.

«В воскресенье, 19 июня, прогнозируется увеличение облачности и кратковременный дождь, но при этом температура начнет повышаться. Она уже будет в диапазоне +23…+25 градусов», — рассказал Вильфанд «Москве 24».

При этом, по его словам, уже 20 июня температура воздуха в столице прогреется до +25...+28 градусов, однако погода будет облачная и дождливая.

Днем ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Известиям», что 15 июня в Москве и области ожидается похолодание, температура воздуха составит +23 градуса. По его словам, на предстоящей неделе ожидаются ежедневные дожди с грозами, исключением станет только четверг.

13 июня Вильфанд заявил, что на текущей неделе прогнозируется солнечная погода с кратковременными дождями. Он также отметил, что купальный сезон в столице уже открыт: температура воды в Москве-реке прогрелась до +20 градусов.