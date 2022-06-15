Реклама
Прямой эфир
Мир
В аэропорту Праги отменили вылеты из-за отказа системы управления полетами
Мир
В ЛНР сообщили о блокировке украинских боевиков на заводе «Азот»
Мир
Жителей Чернобаевки предупредили о неразорвавшихся снарядах после обстрела ВСУ
Экономика
В Минсельхозе пообещали рассмотреть вопрос увеличения господдержки пекарям
Экономика
Золотодобывающая компания Kinross Gold продала российские активы за $340 млн
Мир
В ВОЗ не стали рекомендовать массовую вакцинацию от оспы обезьян
Мир
Столтенберг анонсировал новые схемы обороны альянса на восточном направлении
Мир
ВСУ выпустили 10 снарядов из «Урагана» по поселку Троицкое в ЛНР
Мир
Морской торговый порт в Херсоне возобновил работу
Армия
Путин наградил орденом Жукова 239-й танковый полк за массовый героизм
Общество
Автобусы между Крымом, Херсонской и Запорожской областями запустят до 1 июля
Сюжет:

В Минсельхозе пообещали рассмотреть вопрос увеличения господдержки пекарям

В Минсельхозе рассмотрят вопрос увеличения господдержки пекарям во втором полугодии 2022 года
0
Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вопрос целесообразности увеличения компенсации части затрат на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий будет рассмотрен во втором полугодии 2022 года исходя из промежуточных результатов программы. Об этом рассказали «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза в среду, 15 июня.

Зреть в корне: Минсельхоз готовится повысить вывозную пошлину на зерно
Как это скажется на внутреннем рынке и ценах на пшеницу

Ранее в этот же день «Коммерсант», ссылаясь на письмо Российского союза пекарей (РСП) к зампреду комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежде Школкиной, сообщал, что пекари из-за влияния новых антироссийских санкций попросили увеличить размер субсидий с 2,5 до 7,5 рубля за 1 кг, распространить помощь на более широкий ассортимент, а также дать получателям возможность повышения цен. Отмечалось, что, по данным Минсельхоза, из выделенных отрасли 2,5 млрд рублей производители получили 17,92% средств.

Школкина сказала изданию, что обратилась в правительство по проблеме хлебопекарей. Она согласна, что механизм субсидирования отрасли нуждается в корректировке.

«В соответствии с распоряжением правительства РФ от 18 марта 2022 года № 533-р на реализацию программы субсидирования предприятий хлебопекарной промышленности предусмотрено 2,5 млрд рублей», — сообщили в Минсельхозе.

По состоянию на 9 июня доведение средств началось в 42 региона России, добавили в ведомстве. В общей сумме производители получили 433 млн рублей, что составляет почти 18% от всего лимита. Вместе с тем большая часть хлебопекарных предприятий в настоящее время еще проходит процедуры отбора для получения субсидий, отметили там.

Минсельхоз еще 15 апреля сообщил, что перечислил в 80 регионов 100% субсидий на производство и реализацию хлебопекарной продукции в сумме 2,5 млрд рублей. В прошлом году субсидия составляла 1,8 млрд рублей. В министерстве напомнили, что правительство решило реализовать эту меру для сохранения стабильной ситуации на рынке социально значимой продукции с учетом положительного опыта 2021 года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022