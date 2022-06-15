В Минсельхозе пообещали рассмотреть вопрос увеличения господдержки пекарям

Вопрос целесообразности увеличения компенсации части затрат на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий будет рассмотрен во втором полугодии 2022 года исходя из промежуточных результатов программы. Об этом рассказали «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза в среду, 15 июня.

Ранее в этот же день «Коммерсант», ссылаясь на письмо Российского союза пекарей (РСП) к зампреду комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежде Школкиной, сообщал, что пекари из-за влияния новых антироссийских санкций попросили увеличить размер субсидий с 2,5 до 7,5 рубля за 1 кг, распространить помощь на более широкий ассортимент, а также дать получателям возможность повышения цен. Отмечалось, что, по данным Минсельхоза, из выделенных отрасли 2,5 млрд рублей производители получили 17,92% средств.

Школкина сказала изданию, что обратилась в правительство по проблеме хлебопекарей. Она согласна, что механизм субсидирования отрасли нуждается в корректировке.

«В соответствии с распоряжением правительства РФ от 18 марта 2022 года № 533-р на реализацию программы субсидирования предприятий хлебопекарной промышленности предусмотрено 2,5 млрд рублей», — сообщили в Минсельхозе.



По состоянию на 9 июня доведение средств началось в 42 региона России, добавили в ведомстве. В общей сумме производители получили 433 млн рублей, что составляет почти 18% от всего лимита. Вместе с тем большая часть хлебопекарных предприятий в настоящее время еще проходит процедуры отбора для получения субсидий, отметили там.

Минсельхоз еще 15 апреля сообщил, что перечислил в 80 регионов 100% субсидий на производство и реализацию хлебопекарной продукции в сумме 2,5 млрд рублей. В прошлом году субсидия составляла 1,8 млрд рублей. В министерстве напомнили, что правительство решило реализовать эту меру для сохранения стабильной ситуации на рынке социально значимой продукции с учетом положительного опыта 2021 года.