Золотодобывающая компания Kinross Gold продала российские активы за $340 млн

Канадская золотодобывающая корпорация Kinross Gold завершила продажу российских активов группе компаний Highland Gold Mining за $340 млн. Об этом пресс-служба корпорации сообщила 15 июня.

«Kinross уже получил выплату в размере $300 млн денежными средствами на свой корпоративный банковский счет и получит отложенный платеж в размере $40 млн через год после закрытия сделки», — говорится в сообщении.

Как уточняется, изначально предполагалось, что сумма сделки составит $680 млн, но стоимость была скорректирована сторонами после ее рассмотрения подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. Подкомиссия одобрила соглашение о продаже при условии, что стоимость не превысит $340 млн.

«По итогам получения разрешения и закрытия сделки Kinross вышел из всех своих активов в России», — отметили в пресс-службе.

О том, что Kinross Gold планирует продать 100% своих активов в России, стало известно 29 марта. Тогда в корпорации рассказали, что получили ряд незапрошенных предложений относительно своего бизнеса в РФ и ведут эксклюзивные переговоры.

Kinross Gold имеет рудники и проекты в США, Бразилии, России, Мавритании, Чили, Гане и Канаде. В РФ корпорация вела разработку месторождений на Чукотке, а также проект в Хабаровском крае. На предприятиях корпорации в Российской Федерации работают 2 тыс. человек.

Highland Gold Mining добывает драгметаллы на Дальнем Востоке. Ее деятельность сосредоточена вокруг четырех основных производственных центров в Камчатском, Забайкальском, Хабаровском краях, Чукотском автономном округе.