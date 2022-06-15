Жителей Чернобаевки предупредили о неразорвавшихся снарядах после обстрела ВСУ

В селе Чернобаевка Херсонской области возможна угроза из-за неразорвавшихся боеприпасов после обстрела украинских войск. В настоящее время специалисты обследуют территорию населенного пункта. Об этом в среду, 15 июня, сообщил глава военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрий Турулев.

«Были сбиты ракеты, которые упали над населенным пунктом, а эта прилетела. Угроза есть, если есть неразорвавшиеся кассеты, которые мы сейчас пытаемся найти. Разрывов было меньше, чем должно было быть», — сказал он в эфире телеканала «Херсон и Запорожье 24».

Ранее в среду сообщалось о гибели двух мирных жителей Чернобаевки при обстреле украинскими боевиками. Еще пять человек получили ранения. Националисты нанесли удары по поселку рано утром — они выпустили по реактивному снаряду в районы стадиона и центрального рынка.

7 июня корреспондент «Известий» сообщил о хлопке в кафе «Ностальжи» в Херсоне. Позже пресс-секретарь военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз сказал, что четыре человека пострадали в результате инцидента. Администрация Херсонской области назвала произошедшее терактом.

Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. После в регионе заявили, что не намерены возвращаться под контроль Украины. Известно, что там уже идет подготовка референдума о вхождении в состав РФ.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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