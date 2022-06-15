Реклама
Прямой эфир
Мир
В аэропорту Праги отменили вылеты из-за отказа системы управления полетами
Мир
В ЛНР сообщили о блокировке украинских боевиков на заводе «Азот»
Мир
Жителей Чернобаевки предупредили о неразорвавшихся снарядах после обстрела ВСУ
Экономика
В Минсельхозе пообещали рассмотреть вопрос увеличения господдержки пекарям
Экономика
Золотодобывающая компания Kinross Gold продала российские активы за $340 млн
Мир
В ВОЗ не стали рекомендовать массовую вакцинацию от оспы обезьян
Мир
Столтенберг анонсировал новые схемы обороны альянса на восточном направлении
Мир
ВСУ выпустили 10 снарядов из «Урагана» по поселку Троицкое в ЛНР
Мир
Морской торговый порт в Херсоне возобновил работу
Армия
Путин наградил орденом Жукова 239-й танковый полк за массовый героизм
Общество
Автобусы между Крымом, Херсонской и Запорожской областями запустят до 1 июля

Турист выжил после падения с горы в Сочи

0
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский турист выжил после падения с горы во время спуска в районе хребта Аибга недалеко от Сочи. Об этом 15 июня сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Двое мужчин, невзирая на предписания нахождения на курорте, попытались самостоятельно осуществить восхождение на гору и спуск с нее. Они проигнорировали закрытие канатной дороги и предупредительные знаки.

В результате в ходе спуска один из скалолазов поскользнулся и сорвался вниз. Пострадавшие вызвали экстренные службы.

13 июня спасатели эвакуировали на вертолете Ми-8 МЧС России туриста, пострадавшего при падении со скалы на одном из хребтов Хамар-Дабана в Иркутской области. Сообщается, что у мужчины были диагностированы серьезные травмы, поэтому его не могли транспортировать на носилках. Спасатели оказали пострадавшему первую помощь, а также разбили лагерь до прибытия вертолета со спасателями.

Ранее, 8 июня, сообщалось, что турист сорвался с обрыва на острове Ольхон в Иркутской области и погиб. Тело мужчины спасатели транспортировали с помощью катера. По словам очевидцев, он познакомился с группой туристов в поселке Хужир и отправился с ними на экскурсию на Ольхон. На мысе Хобой мужчина отошел от остальных путешественников, чтобы сделать фотографии. В результате он сорвался со скалы.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022