Турист выжил после падения с горы в Сочи

Российский турист выжил после падения с горы во время спуска в районе хребта Аибга недалеко от Сочи. Об этом 15 июня сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Двое мужчин, невзирая на предписания нахождения на курорте, попытались самостоятельно осуществить восхождение на гору и спуск с нее. Они проигнорировали закрытие канатной дороги и предупредительные знаки.

В результате в ходе спуска один из скалолазов поскользнулся и сорвался вниз. Пострадавшие вызвали экстренные службы.

13 июня спасатели эвакуировали на вертолете Ми-8 МЧС России туриста, пострадавшего при падении со скалы на одном из хребтов Хамар-Дабана в Иркутской области. Сообщается, что у мужчины были диагностированы серьезные травмы, поэтому его не могли транспортировать на носилках. Спасатели оказали пострадавшему первую помощь, а также разбили лагерь до прибытия вертолета со спасателями.

Ранее, 8 июня, сообщалось, что турист сорвался с обрыва на острове Ольхон в Иркутской области и погиб. Тело мужчины спасатели транспортировали с помощью катера. По словам очевидцев, он познакомился с группой туристов в поселке Хужир и отправился с ними на экскурсию на Ольхон. На мысе Хобой мужчина отошел от остальных путешественников, чтобы сделать фотографии. В результате он сорвался со скалы.