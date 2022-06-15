Командир батальона ДНР с позывным «Ярый» рассказал о тактике ВСУ под Донецком

Командир батальона ДНР с позывным «Ярый» рассказал о тактике ВСУ под Донецком

2022-06-15 15:29:24

2022-06-15 15:29:24

2022-06-15 15:29:24

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru