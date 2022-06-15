Нефтепродукты попали в реку Белую в Уфе

В Уфе в реку Белую попали нефтепродукты. Боновые заграждения установили на участке, где она затонула баржа, а также на ближайшей акватории.

ИА «МедиаКорСеть» со ссылкой на городское управление гражданской защиты пишет, что судно затонуло при распиловке и утилизации. На поверхность воды вышли оставшиеся на барже нефтепродукты, количество которых в ведомстве назвали незначительным.

Агентство пишет, что поверхность водоема уже обработали сорбентом. Угрозы распространения нефтепродуктов нет, пострадавших среди людей также нет.