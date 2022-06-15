Новые передвижные ФАПы поступили в больницы Московской области

Новые передвижные фельдшерско-акушерские пункты поступили в распоряжение Раменской и Сергиево-Посадской больниц в Московской области. Общая стоимость комплексов составляет около 29 млн рублей.

Закупка проводилась в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по поручению губернатора Андрея Воробьева. Передвижные ФАПы позволят повысить доступность медицинской помощи для жителей отдаленных районов Подмосковья.

«Они смогут проходить необходимые исследования рядом с домом, и им не придется тратить время на дорогу до поликлиники. В мобильных ФАПах можно измерить артериальное давление, проверить уровень сахара в крови, сделать ЭКГ, вакцинироваться, а женщины смогут пройти гинекологический осмотр», — уточнила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

ФАПы отправятся на выезды в июле, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Расписание работы комплексов будет опубликовано на официальных сайтах больниц. Для получения медицинских услуг пациентам необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.