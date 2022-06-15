Реклама
Прямой эфир

«Мегафон» представил на ПМЭФ обновленную Еву

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У голосового помощника Евы, разработанного «Мегафоном», появился новый функционал. Первыми его могут протестировать участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба компании. В III квартале он будет представлен абонентам «Мегафона» во всех регионах.

Как заявили в компании, Ева — уникальная комбинация голосового секретаря и интеллектуальной защиты: она не пропускает важные звонки, надежно блокирует голосовой спам и мошенников.

Среди новых умений Евы — возможность самостоятельно выбирать, какие звонки считать нежелательными и автоматически блокировать их. Клиент может выбирать интересующие его опции, и робот сам настроит выборку звонков. Например, если абонент готов участвовать в опросах, но слушать рекламные сообщения он не хочет, то робот будет автоматически блокировать только действительно ненужные вызовы.

«Работая над Евой, мы аккумулировали лучший опыт и учли все потребности наших клиентов. В III квартале мы представим абонентам во всех регионах обновленного ассистента с функционалом, которого на сегодняшний день не предлагает ни один отечественный робот», — сообщил коммерческий директор «Мегафона» Павел Тулубьев.

Группа абонентов стала тестировать Еву в июле прошлого года. Во время пилотного проекта она принимала в среднем 120 тыс. звонков в месяц, из них около 9% приходилось на спам. Такие звонки голосовой помощник распознает, анализируя телефонную базу и вычисляя нежелательные номера. Каждому входящему звонку он присваивает одну из 25 категорий — например, «полезный вызов», «служба доставки», «коллекторы», «спам».

Если абонент не ответил на звонок или сбросил его, Ева примет входящий вызов, определит источник и цель звонка, поддержит разговор и отправит расшифровку диалога пользователю в чат. За последние полгода Ева проговорила со спамерами более 25 суток. Самая долгая такая беседа Евы длилась 12 минут.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022