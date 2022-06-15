«Мегафон» представил на ПМЭФ обновленную Еву

У голосового помощника Евы, разработанного «Мегафоном», появился новый функционал. Первыми его могут протестировать участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба компании. В III квартале он будет представлен абонентам «Мегафона» во всех регионах.

Как заявили в компании, Ева — уникальная комбинация голосового секретаря и интеллектуальной защиты: она не пропускает важные звонки, надежно блокирует голосовой спам и мошенников.

Среди новых умений Евы — возможность самостоятельно выбирать, какие звонки считать нежелательными и автоматически блокировать их. Клиент может выбирать интересующие его опции, и робот сам настроит выборку звонков. Например, если абонент готов участвовать в опросах, но слушать рекламные сообщения он не хочет, то робот будет автоматически блокировать только действительно ненужные вызовы.

«Работая над Евой, мы аккумулировали лучший опыт и учли все потребности наших клиентов. В III квартале мы представим абонентам во всех регионах обновленного ассистента с функционалом, которого на сегодняшний день не предлагает ни один отечественный робот», — сообщил коммерческий директор «Мегафона» Павел Тулубьев.

Группа абонентов стала тестировать Еву в июле прошлого года. Во время пилотного проекта она принимала в среднем 120 тыс. звонков в месяц, из них около 9% приходилось на спам. Такие звонки голосовой помощник распознает, анализируя телефонную базу и вычисляя нежелательные номера. Каждому входящему звонку он присваивает одну из 25 категорий — например, «полезный вызов», «служба доставки», «коллекторы», «спам».

Если абонент не ответил на звонок или сбросил его, Ева примет входящий вызов, определит источник и цель звонка, поддержит разговор и отправит расшифровку диалога пользователю в чат. За последние полгода Ева проговорила со спамерами более 25 суток. Самая долгая такая беседа Евы длилась 12 минут.