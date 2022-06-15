Глава Тихвина оценил последствия закрытия фабрики IKEA для города

Увольнение работников фабрики шведской компании IKEA, расположенной в Тихвине Ленинградской области, станет огромной проблемой для города. Об этом 15 июня рассказал мэр города Александр Лазаревич.

По его словам, на предприятии трудились 1057 жителей города.

«На фабрике IKEA 1057 списочный состав, списаны, отчислены сегодня. Они пока зарплату получают. Для нас это огромная проблема. Они были обособлены, но, тем не менее, для нас как территории главное — это НДФЛ и рабочие места», — цитирует его «Газета.Ru».

Лазаревич отметил, что люди были обеспечены работой, порядка тысячи человек были подрядчиками, работающими вне предприятия.

«И чем скорее произойдет эта продажа, сохранится профиль предприятия, мы только за это», — сказал он.

Помочь найти работу уволенным работникам фабрики не получится, подчеркнул мэр Тихвина. Он выразил надежду, что сотрудники найдут работу.

«Для нас главное — рабочие места и полный социальный пакет работающих. У нас есть специальные службы, которые занимаются перепрофилированием сотрудников, местная власть должна подготовить условия, есть свои полномочия, которые мы исполняем. Но всё возможное при обращении людей к нам мы, конечно, сделаем», — заключил он.

15 июня IKEA заявила о намерении продать свои четыре фабрики в России. В обозримом будущем руководству компании не представляется возможности возобновить деятельность в России, так как за последние месяцы ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру только ухудшилась.

Компания намерена выплатить сотрудникам, которых ждет сокращение, компенсацию в размере семимесячной заработной платы.

Торговые центры «Мега», принадлежащие IKEA, продолжат работу в России, а мебельный магазин будет искать возможность для возобновления деятельности. Об этом рассказал «Известиям» источник.

IKEA приостановила работу своих магазинов в России с 4 марта. В качестве причины в компании назвали нарушение цепочки поставок и сложные условия торговли из-за санкций, введенных Западом на фоне спецоперации по защите Донбасса.