Вильфанд заявил о начале купального сезона в Москве

Ситуацию с погодой в Москве нельзя назвать похолоданием, это просто возвращение к нормальным погодным условиям для региона. Также в столице начался купальный сезон. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил в среду, 15 июня.

Накануне температура в столице и Подмосковье значительно снизилась после сильного ливня.

Синоптик отметил, что в последние три дня перед этим температура была очень высокая, что соответствует шестой пятидневке июля.

«Сейчас наступил период понижения, после такой погоды, когда отклонение составляло 4-5 градусов от нормы, кажется, что нынешний температурный фон очень холодный. А на самом деле казус заключается в том, что та температура, которая будет в течение рабочих дней этой недели, именно она соответствует московскому климату середины июня», — цитирует Вильфанда НСН.

Он отметил, что в столичном регионе в это время такая температура и должна быть. Температурный фон днем до воскресенья включительно будет в диапазоне 20-25 градусов.

Также научный руководитель Гидрометцентра добавил, что со следующей недели в столичный регион вернется тепло. При этом купальный сезон уже можно открывать, передает агентство городских новостей «Москва».

«В понедельник повышение будет более заметно, 25-28 градусов, но, по расчетам, тоже не очень надолго. Купаться не то что можно, а нужно, уже в Москве-реке температура 21 градус, в Коломенском районе температура уже 22-23 градуса, такая же в малопроточных водоемах, я имею в виду и водохранилища, и озера, и пруды. И в ближайшие дни температура не понизится, солнце будет прогревать. А облака ночью будут препятствовать охлаждению. Купальный сезон начался», — заключил синоптик.

Ранее в этот день Гидрометцентр России сообщил, что в Московском регионе ожидается в среду погода с переменной облачностью и локальными кратковременными дождями. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба. Ожидается ветер юго-западного направления со скоростью 6–11 м/с, с порывами до 17 м/с.