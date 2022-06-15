Житель Североморска перечислил мошенникам 2,6 млн рублей

В Североморске (Мурманская область) возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества. Местный житель лишился 2,6 млн рублей.

По словам 32-летнего мужчины, ему звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов. Они убедили потерпевшего, что на его имя кто-то якобы пытается оформить кредит. Злоумышленники убедили северянина самостоятельно оформить заем через онлайн-банк и перевести средства на «безопасный счет».

Как только мужчина выполнил перевод, телефоны собеседников стали недоступны. Об этом пишет ИА «Би-порт».

Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере. Сотрудники полиции напоминают, что нельзя осуществлять переводы денежных средств по указанию посторонних лиц.

В Хабаровске из-за телефонного мошенничества пострадали четыре человека. Общая сумма ущерба составила порядка 6 млн рублей.