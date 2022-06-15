Водитель легковушки пострадал в ДТП с грузовиком в Тольятти
В городе Тольятти Самарской области в результате столкновения легковушки с грузовиком пострадал человек. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по региону.
Авария произошла вечером 14 июня в 19:05 на улице Северная. По предварительным данным‚ 38-летний водитель «Лада Приора» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в движущийся впереди грузовик Howo, которым управлял 53-летний мужчина.
В результате серьезно пострадал водитель легковушки. С места происшествия его доставили в медучреждение, пишет НИА «Самара».
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
14 июня в Иркутской области 30-летний водитель Toyota Corona Premio врезался в ограждение, установленное на участке с дорожными работами, а затем столкнулся с экскаватором. Смертельные травмы получил пассажир легковушки, еще двое человек пострадали.