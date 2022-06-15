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Екатеринбуржец зарезал человека в парке из-за спора о рыбалке

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Фото: Управление СК РФ по Свердловской области
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В Екатеринбурге задержан мужчина, подозреваемый в убийстве одного человека и ранении другого. Об этом сообщили в среду, 15 июня, в региональном управлении СК РФ.

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В сообщении говорится, что 12 июня в парке города было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Оттуда же в больницу был госпитализирован еще один местный житель c колото-резаными ранами.

По версии следствия, нетрезвый подозреваемый вступил в конфликт с пожилым мужчиной, рыбачившим на берегу реки. За мужчину заступился другой местный житель и за это получил смертельный удар в шею.

Подозреваемый скрылся с места происшествия. Однако правоохранительные органы нашли его в кратчайшие сроки.

В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключении под стражу.

1 июня Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал местного жителя, подозреваемого в убийстве сына. Известно, что ребенок умер насильственной смертью. На теле имелись следы насилия и ожогов от сигарет. Тело было замотано в пакеты и помещено в сумку, которая также была набита камнями для утяжеления.

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