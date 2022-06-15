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Минаев привлечен в качестве обвиняемого по делу о мошенничестве в «Аэрофлоте»

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Главу департамента планирования и развития парка воздушных судов «Аэрофлота» Михаила Минаева привлекли в качестве обвиняемого по делу о мошенничестве в «Аэрофлоте». Об этом сообщили «Известиям» 15 июня в пресс-службе авиакомпании.

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«Михаил Минаев привлечен в рамках проводимых уполномоченными органами следственных действий в качестве обвиняемого. По существу вопроса авиакомпания не вправе раскрывать информацию», — указал перевозчик.

В этот же день сообщалось, что Минаев арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4, ст. 159 УК). Меру пресечения избрал Хорошевский суд Москвы.

Источник пояснил, что Минаев арестован в связи с подписанными ранее контрактами перевозчика. Обвиняемый уже обжаловал данное решение.

Департамент планирования парка развития воздушных судов отвечает за покупку и лизинг самолетов. Он находится в подчинении у заместителя генерального директора по коммерции и финансам Андрея Чиханчина.

Ранее 18 мая Хорошевский суд Москвы заочно арестовал бывшего заместителя генерального директора «Аэрофлота» Андрея Панова. Он тоже обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Свой пост Панов покинул в марте.

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