Минаев привлечен в качестве обвиняемого по делу о мошенничестве в «Аэрофлоте»
Главу департамента планирования и развития парка воздушных судов «Аэрофлота» Михаила Минаева привлекли в качестве обвиняемого по делу о мошенничестве в «Аэрофлоте». Об этом сообщили «Известиям» 15 июня в пресс-службе авиакомпании.
«Михаил Минаев привлечен в рамках проводимых уполномоченными органами следственных действий в качестве обвиняемого. По существу вопроса авиакомпания не вправе раскрывать информацию», — указал перевозчик.
В этот же день сообщалось, что Минаев арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4, ст. 159 УК). Меру пресечения избрал Хорошевский суд Москвы.
Источник пояснил, что Минаев арестован в связи с подписанными ранее контрактами перевозчика. Обвиняемый уже обжаловал данное решение.
Департамент планирования парка развития воздушных судов отвечает за покупку и лизинг самолетов. Он находится в подчинении у заместителя генерального директора по коммерции и финансам Андрея Чиханчина.
Ранее 18 мая Хорошевский суд Москвы заочно арестовал бывшего заместителя генерального директора «Аэрофлота» Андрея Панова. Он тоже обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Свой пост Панов покинул в марте.