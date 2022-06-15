Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с экскаватором в Приангарье

В Иркутской области в результате дорожной аварии с участием экскаватора погиб человек, еще двое получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла вечером 14 июня на трассе Нижнеудинск – Порог. По предварительным данным 30-летний водитель Toyota Corona Premio врезался в ограждение, установленное на участке с дорожными работами, а затем столкнулся с экскаватором.

В результате ДТП 23-летний пассажир легковушки, который находился на переднем сиденье, погиб на месте. Различные травмы получили водитель и 32-летний пассажир. Их госпитализировали, пишет ИА IrkutskMedia.

По данным Госавтоинспекции, автомобилист неоднократно привлекался к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения и ранее был лишен водительских прав.

13 июня сообщалось о смертельной аварии на 175-м км трассы Екатеринбург – Серов. Лишенный водительских прав водитель автомобиля марки Skoda Octavia не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Passat. Погибли четыре человека.