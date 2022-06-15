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МИД РФ надеется на сознательность Запада в вопросе ядерного оружия

Замглавы МИД Рябков: надеемся, что Западу хватит ума не довести ситуацию на Украине до ядерной войны
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил надежду на то, что западные страны не доведут ситуацию на Украине до ядерного столкновения. Об этом он заявил в среду, 15 июня.

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«Я надеюсь, что все-таки остатки здравого смысла позволят этим политикам, этим претендентам на роль всемирных дирижеров воздержаться от принятия такого рода решений, потому что обратного пути в случае применения ядерного оружия уже не будет», — сказал Рябков в эфире «России-1».

Дипломат заявил, что в России не приемлют возможность применения ядерных вооружений для разрешения конфликтов.

«Мы отрицаем саму идеологию ограниченной ядерной войны, столь свойственную американцам и их военным планировщикам», — добавил замглавы МИД.

12 июня депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил снабдить Украину ядерным оружием для защиты своей территории. Свою позицию он аргументировал якобы нарушением Россией Будапештского меморандума.

На следующий день после этого заявления Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ) заявил о наивысшем уровне риска применения ядерного оружия.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ на предложение Сикорского заявил, что такие слова провоцируют ядерный конфликт, после которого не останется «ни Украины, ни Польши, ни Европы».

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, начавшейся 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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