Ставрополю выделят 1,5 млрд рублей на покупку троллейбусов

Ставропольский край рассчитывает получить от федерального центра 1,5 млрд рублей на закупку 45 троллейбусов с автономным ходом. Средства запросил губернатор Владимир Владимиров на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел вице-премьер Марат Хуснуллин.

Глава края отметил, что в ближайшем будущем жилой фонд Ставрополя увеличится еще на 1,6 млн кв. м многоэтажной застройки, или на порядка 26 тыс. новых квартир. В результате увеличится городской пассажиропоток.

Договоренность с поставщиками троллейбусов уже достигнута, но необходимы средства. Вице-премьер дал поручение проработать вопрос финансирования, пишет NewsTracker.

Ставропольское троллейбусное предприятие в апреле 2021 года перешло в собственность региона. До этого оно было в ведении городских властей. Решение о передаче было принято для финансового оздоровления компании. В 2016 году в Ставрополе даже останавливали троллейбусное движение.