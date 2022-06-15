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Минобороны заявило об уничтожении склада боеприпасов во Львовской области

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В Золочеве Львовской области крылатыми ракетами «Калибр» ВС России уничтожен склад боеприпасов к вооружениям, переданным Украине странами НАТО. Об этом в среду, 15 июня, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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В том числе, по словам Конашенкова, были уничтожены боеприпасы к 155-миллиметровым гаубицам М777.

Также он рассказал, что в районе поселка Малиновка (Харьковская область) авиация уничтожила четыре гаубицы и еще семь орудий полевой артиллерии. Кроме того, российские военные нанесли удары по трем железнодорожным станциям под Донецком и Днепром.

Официальный представитель российского Минобороны отметил, что с начала спецоперации по защите Донбасса уничтожены 203 самолета, 131 вертолет, 1211 беспилотных летательных аппаратов, 339 зенитных ракетных комплексов, 3558 танков и других боевых бронированных машин, 524 установки реактивных систем залпового огня, 1958 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3623 единицы специальной военной автомобильной техники.

За последние сутки же ракетными войсками и артиллерией поражено 313 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 43 пункта управления подразделений, а также 62 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ.

Накануне замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что его страна передала Украине 108 гаубиц M777 и более 220 тыс. боеприпасов к ним с дальностью более 30 км.

Президент РФ Владимир Путин 5 июня прокомментировал западные поставки вооружений Украине, заявив, что они имеют только одну цель — затянуть как можно дальше конфликт. Кроме того, российский лидер отмечал, что Запад подталкивает Киев к кровопролитию, поставляя оружие и наемников.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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