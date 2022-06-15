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Мужчина погиб при пожаре в деревянном доме в Ульяновске

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В Ленинском районе Ульяновска в результате пожара в частном доме погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел поздно вечером 14 июня в деревянном жилом доме на улице Сергея Тюленина. Прибывшие через 7 минут сотрудники МЧС обнаружили открытое горение здания.

В результате возгорания погиб 55-летний мужчина. Огнем поврежден дом, полностью уничтожена кровля, пишет ulpravda.ru.

В тушении были задействованы 28 человек личного состава и шесть единиц техники. Причина пожара устанавливается.

14 июня сообщалось, что в Республике Коми проводится проверка по факту крупного пожара в частном доме в Инте. В результате возгорания погиб мужчина 1959 года рождения.

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