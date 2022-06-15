Макрон заявил, что Украине придется вести переговоры с Россией после прекращения огня

Переговоры Киева с Москвой неизбежны. Об этом 15 июня заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Наступит день, когда мы поможем Украине выстоять <...>, когда будет установлен режим прекращения огня, мы должны будем начать вести переговоры. Президент Украины [Владимир Зеленский] и члены правительства должны будут вести переговоры с Россией», — сказал он на пресс-конференции с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.

Французский лидер отметил, что представители европейских стран в этот день также будут присутствовать за столом переговоров, чтобы выступить гарантами безопасности.

Накануне помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что проведение встречи президента России Владимира Путина с Зеленским требует тщательной подготовки и наличия определенных условий. Он отметил, что в переговорах России и Украины после передачи Москвой проекта договоренностей не было никаких подвижек.

В то же время Зеленский сказал, что его страна «не имеет времени на переговоры, которые ничего не принесут». Также он отметил, что время в нынешних условиях играет на Россию, а не на Украину.

До этого, 17 мая, замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса. В Москве не раз указывали, что украинская сторона старается затянуть переговорный процесс, а в конечном итоге и вовсе отказалась от своих предложений и вышла из переговоров.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».