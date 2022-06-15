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Власти Москвы выделили более 9 га земли для школ и детсадов

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов рассказал, что власти с начала 2022 года выделили инвесторам свыше 9 га земли, предназначенной для строительства школ и детских садов в разных районах города. Об этом в среду, 15 июня, сообщается на сайте столичной мэрии.

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В среднем по стране таких школ около 49%, однако показатели очень отличаются в разных регионах

По словам Ефимова, речь идет о восьми земельных участках. Их общая площадь составляет более 90 тыс. кв. м. Уточняется, что участки выделены в аренду без проведения торгов на пять лет, пишет агентство городских новостей «Москва».

Как рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, благодаря этому на проспекте Буденного появится комплекс, который рассчитан на 350 школьников и 175 дошкольников, а на Астрадамской улице, в Стрельбищинском переулке и в пойме реки Раменки откроются детские сады на 150, 225 и 150 мест соответственно, пишет сайт kp.ru.

Помимо этого, на Соколово-Мещерской улице построят учебный корпус, рассчитанный на 300 детей, пишет НСН. школу на 1100 мест и детский сад на 350 мест построят в Молжаниновском районе. Еще одну школу на 1150 учеников возведут на улице Золоторожский Вал.

Ранее в июне губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что приоритетной задачей в регионе остается строительство новых школ и детских садов. По словам чиновника, работа в указанном направлении должна быть максимально интенсивной. Кроме того, подчеркнул Воробьев, важно привлекать педагогов и воспитателей на новые объекты.

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