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В Госдуме объяснили отказ Шольца от национализации Gazprom Germania

Депутат Ананских: Шольц отказался от национализации Gazprom Germania, чтобы не переходить черту
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Фото: Global Look Press/dpa/Fernando Gutierrez-Juarez
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Канцлер Германии Олаф Шольц решил отказаться от идеи национализировать бывшее немецкое подразделение «Газпрома» Gazprom Germania Gmbh, чтобы не переходить черту. Об этом в среду, 15 июня, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

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По словам политика, все понимают, что ситуация вокруг Украины продлится недолго, так что национализация собственности «Газпрома» будет иметь далеко идущие негативные последствия для той страны, которая решит пойти на такой шаг.

«Шольц как умный политик, безусловно, этого не хочет. Поэтому в данной ситуации он делает минимально возможные вещи, чтобы не было лишних конфликтов с РФ и компанией «Газпром». Поэтому понятно, что национализации не будет, потому что это уже переход за красную черту. Все понимают, что в ближайшее время всё закончится и руководители государств будут пытаться найти решения тех проблем, которые сами себе придумали, я говорю про европейские страны», — подчеркнул Ананских.

Ранее в этот день агентство Bloomberg сообщило о том, что Шольц отказался от идеи полностью национализировать Gazprom Germania Gmbh, хотя министр экономики ФРГ Роберт Хабек выступал за то, чтобы концерн полностью принадлежал Германии.

Как указало агентство, канцлер ФРГ отказался от национализации, из-за возможной реакции на такой шаг президента РФ Владимира Путина.

Накануне стало известно, что правительство Германии решило продлить срок доверительного управления Gazprom Germania GmbH после сентября 2022 года и переименовать фирму в Securing Energy for Europe GmbH.

5 июня сообщалось, что санкции против Gazprom Germania обойдутся немцам в €5 млрд. Дополнительные расходы возникают из-за того, что нужно закупать сырье по высоким ценам на оптовом рынке. Содержание газохранилищ требует больших затрат, а времени до следующей зимы всё меньше.

4 апреля министерство экономики ФРГ временно передало компанию Gazprom Germania под попечительское управление германского Федерального сетевого агентства. Хабек заявил тогда, что попечительское управление до 30 сентября будет осуществлять Федеральное сетевое агентство. При этом он отметил, что это временная регулировка.

1 апреля стало известно, что группа «Газпром» прекратила участие в Gazprom Germania Gmbh и всех принадлежащих ей активах, в числе которых Gazprom Marketing & Trading Ltd. Уточнялось, что холдингу больше не принадлежит зарегистрированное в Санкт-Петербурге дочернее предприятие «Газпром экспорт бизнес-сервисы», которое, в свою очередь, является единственным учредителем Gazprom Germania Gmbh.

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